Saalijalgpallikoondis jäi Rumeeniale kindlalt alla

Mängu domineeris valdavalt Rumeenia, kes haaras kiiresti juhtohjad ning jõudis avapoolajal sihini neljal korral. Jala said valgeks ka eestlased, kui eduka rünnaku kulminatsioonina leidis Igor Vassiljev sööduga üles Stanislav Bõstrovi, kes mängis end puurilukust mööda ning saatis palli kindlalt võrku. Rumeenia oli edukam ka teisel poolajal, kui löödi kolm väravat ning kohtumine lõppes nende 7:1 võiduga, vahendab jalgpall.ee.

Eesti saalijalgpallikoondise peatreeneri Madis Rajando sõnul oli kohtumine keeruline. "Raske mäng väga tugeva vastasega. Rumeenia lahendas oma olukordi tehniliselt paremini kui meie ja sellest tulenes ka kaotus. Mõnes olukorras oli meil täna veidi probleeme keskendumise ja valmisolekuga. Seda ei oleks tohtinud olla, aga kindlasti on see parandatav," rääkis Rajando.

Järgmine mäng ootab saalikoondist ees juba neljapäeval, 12. jaanuaril, kui kohtutakse Ungariga. "Loomu poolest on homne mäng tänasega väga sarnane, sest Ungari on samuti väga tugev ja suurte kogemustega võistkond. Tähtis on, et me tänasest õpiksime, prooviksime tehtud vigu vältida ning üritaksime oma mängu tugevdada, et saaksime ise rohkem palli hoida," sõnas Rajando.

Futsal Week 2023 ajakava:

11. jaanuar kell 18.45: Eesti – Rumeenia

12. jaanuar kell 16.30: Ungari – Eesti

13. jaanuar kell 16.30: Eesti – Gröönimaa

14. jaanuar kell 18.45: Bosnia ja Hertsegoviina – Eesti