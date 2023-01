Bigbank ei andnud Pärnule mingit lootust ja tõusis liiga liidriks

Tartu ei andnud vastasele mingit võimalust üheski geimis, olles parem ka kõigis statistilistes näitajates. Vastuvõtt võideti vastavalt 66% vs 39%, rünnak 56% vs 30%, blokk 6 vs 2, servil oli ässade arvestuses 7 vs 1 üle samuti Bigbank, vahendab Volley.ee.

Võitjate resultatiivseimaks tõusis 15 punktiga (+13) Matej Šmidl, 10 silma jäi nii Taavet Leppiku (+7) kui Mart Naabri (+9) arvele. Pärnu edukaim oli kuue punktiga (+5) noor tempomees Kristo-Joosep Peterson.

Pärnu poolel tegi debüüdi kergejõustiku taas võrkpalli vastu vahetanud Tony Nõu, kes alles hiljuti Pärnuga liitus. Nõu sekkus vahetusest ja vähese mänguajaga skoori teha ei suutnud. Pärnu poolel ei olnud meeskonna nimekirjas Hindrek Pulka, kaasa ei teinud põhimeestest ka Tony Tammiksaar ja Jörgen Vanamõisa. Tartu poolel jäi kohtumisest eemale Kevin Soo.

Tartu tõusis liigatabelis 37 punktiga liidriks, Pärnu asub 12 punktiga seitsmendal positsioonil.