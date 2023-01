Joao Felix siirdus laenulepinguga Inglismaa tippklubisse

Chelsea maksis Atleticole 11 miljonit eurot, et võtta Felix hooaja lõpuni laenule. Laenuleping ei sisalda hilisemat väljaostu võimalust.

"Chelsea on üks maailma suurimaid meeskondi ja loodetavasti aitan meeskonnal kõik eesmärgid saavutada. Olen väga õnnelik, et saan siin olla ja väga põnevil, et saan Stamford Bridge'il mängida," ütles Felix.

Atletico tegi Felixist jalgpalliajaloo viienda kõige kallima mängija, kui nad maksid 2019. aastal Lissaboni Benficale 126 miljonit eurot. Felix on Atletico eest 131 mänguga löönud 34 väravat ja andnud 18 väravasöötu, sel hooajal on portugallane 20 mänguga löönud viis väravat ja andnud kolm väravasöötu.

Chelsea on jaanuarikuus soetanud endale ka 20-aastase Elevandiluuranniku ründaja David Datro Fofana ja 21-aastase Prantsusmaa keskkaitsja Benoit Badiashile'i.