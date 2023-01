Maailma 18. reket loobus vigastuse tõttu Austraalia lahtistest

"2023. aasta pole just kõige paremini alanud ja mul on Melbourne'is paar rasket päeva olnud," kirjutas 34-aastane Cilic Twitteris. "Olen pettunud, et ei saa sel aastal Austraalia lahtistel mängida. Aga tervis on kõige tähtsam."

Cilic alustas hooaega Indias Punes, kus oli avaringis vaba ja sai teises ringis raske võidu, kuid seejärel loobus ta veerandfinaalist põlvevigastuse tõttu.

2018. aastal Austraalia lahtistel finaali jõudnud Cilicil oli tänavusel turniiril 17. asetus, tema loobumise järel peaks nüüd asetatud mängijate sekka tõusma edetabeli 34. reket, hollandlane Botic van de Zandschulp.

Maailma 20 parema mängija seast jääb tänavustelt Austraalia lahtistelt kõrvale ka maailma esireket Carlos Alcaraz.