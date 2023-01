VAATA OTSE | Kuidas läheb Eesti meestel Ruhpoldingi tavadistantsil?

Stardinimekirjas on 101 meest, nende seas ka neli eestlast. Taas on tagasi haiguse tõttu Pokljuka MK-etapi vahele jätnud Raido Ränkel ja Kristo Siimer. Ränkeli stardinumber on 76 ja Siimer pidanuks startima viimasena, kuid tervise tõttu otsustas ta siiski veel mitte võistelda. Eestlastest läheb esimesena rajale Rene Zahnka numbri all 28, Robert Heldna stardinumber on 79.

Tavadistants on sel hooajal kavas teist korda, sama võistlusega avati uus MK-hooaeg novembri lõpus Kontiolahtis, siis võttis võidu rootslane Martin Ponsiluoma šveitslase Niklas Hartwegi ja sakslase David Zobeli ees. MK-sarja üldliider Johannes Thingnes Bö oli Kontiolahtis 12. Eestlastest oli Kontiolahtis parim Zahkna, kes sai 41. koha ehk jäi esimesena punktita.

Erinevalt ülejäänud võistlustel ei käida tavadistantsil trahviringil, vaid iga möödalask tähendab trahviminutit.

Sel hooajal on kavas ühtekokku vaid neli tavadistantsi – kolm MK-sarjas ning üks MM-il.