Tartu Ülikool sai ENBL-is selge kaotuse

Tartu jäi juba esimesel veerandil kümne punktiga taha ega suutnud kohtumise jooksul kordagi külalistele järele võtta. Väljakult tabati viskeid vaid 36,8-protsendiliselt, sealhulgas kaugviskeid kõigest 5/26 ehk 19,2%.

Tartlaste parim oli 12 punktiga Jalan McCloud, ukrainlase Andri Voinalovõtši nimele jäi 11 silma. Brandon Johnson panustas kaksikduubliga: kümme punkti ja 12 lauapalli. Võitjate parim oli 21 punkti ja kümne tulemusliku sööduga Josh Perkins.

Päev varem kaotasid tartlased samuti koduväljakul ka Leedu klubile BC Wolves 77:79. Reedel minnakse Eesti-Läti liigas vastamisi Ventspilsiga.

Tartu peatreeneri Nikolajs Mazursi sõnul ei pidanud meeskond kahte järjestikkust mängupäev vastu. "Mängisime lühikese rotatsiooniga ja nii on kaks päeva järjest selliseid intensiivseid füüsilisi mänge raske võita."

"Andsime eile endast kõik ja tänaseks ei jagunud meestel piisavalt kütust – saime viskekohti, aga panime neid mööda ja tegime halbu otsuseid. Oli näha, et mehed olid täna väsinud ja mängust midagi head välja ei tulnud. Peame nüüd reedeks välja puhkama ja leidma need mängijad, kes on võitluseks valmis."

Tartu Ülikool jätkab liiga B-gruppi kahe võidu ja kolme kaotusega, Ostrow Wielkopolski on võitnud viiest mängust neli. Kokku kuulub gruppi kaheksa meeskonda. Järgmised mängud peab Tartu Põhja-Euroopa liigas kolme nädala pärast.