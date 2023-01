Kusti Nõlvak ja Dmitri Korotkov mängivad King of the Courti finaaletapil

11.-14. jaanuaril toimub Kataris Dohas rannavõrkpalli King of the Courti finaaletapp, kus Eestit esindavad Kusti Nõlvak ja Dmitri Korotkov.

Et Nõlvaku tavapärane paarimees Mart Tiisaar taastub veel puusaoperatsioonist, mängib Nõlvak Dohas koos Korotkoviga. Nõlvak – Korotkov osalesid koos eelmisel aastal ka ühel King of the Court etapil Brasiilias, vahendab Volley.ee.

Alagrupiturniir algab teisipäeval, eestlased mängivad A-alagrupis. Lisaks kuuluvad samasse gruppi hollandlased Robert Meeuwsen – Alexander Brouwer, poolakad Bartosz Łosiak – Michal Bryl, lätlased Aleksandrs Samoilovs – Mārtiņš Pļaviņš ning Austria – USA duo Clemens Doppler – Hagen Smith.

Kohal on pea kõik maailma tipud, eesotsas kohaliku paari Cherif Younousse – Ahmed Tijani, rootslaste David Åhmani – Jonatan Hellvigi, Alexander Brouweri – Robert Meeuwseni jt.