Kordaselt ja Teppanilt säravad esitused, Kertu Laak teenis MVP tiitli

Prantsusmaa naiste meistriliigas teenis mängu MVP tiitli Kertu Laak, kes aitas RC Cannes'i naiskonna viimati 3:0 (25:21, 25:21, 25:18) võidule Chamalieres'i üle. Laagi arvele kogunes 14 punkti (+8). Nädala esimeses kohtumises jäädi aga 0:3 (25:27 22:25 22:25) alla Beziers'ile. Selles kohtumises jäi eestlanna kontole kaheksa punkti (+0), kirjutab Volley.ee.

Itaalia meeste esiliigas tegi hea esituse Valentin Kordas, kes tõi 23 punkti (+15) ning vedas Motta di Livenza 3:2 (25:20, 22:25, 24:26, 25:16, 19:17) võiduni Cuneo üle. Tabelis on Kordase koduklubi jätkuvalt viimasel kohal, punkte on koos 7.

Poola esiliigas tõi Renee Teppan 20 punkti (+7) ja aitas MKS Bedzini 3:0 (26:24, 25:17, 25:21) võiduni Bialystoki vastu. Tabelis ollakse 35 punktiga kolmandal kohal.

Kevin Saare koduklubiks olev Al-Najma sai viimases kohtumises kirja 3:2 (25:16, 25:21, 20:25, 18:25, 15:12) võidu Al-Muharraqi üle. Eestlasest nurgaründaja tõi 20 punkti ja tegi kaasa kogu kohtumise. Tabelis hoiab Saare tööandja 18 punktiga teist kohta.

Karolina Kibbermann ja Marcq En Baroeul pidid tunnistama Beziers'i 3:1 (26:28 25:20 25:21 25:20) paremust, Kibbermann sekkus servima. Tabelis hoiab Cannes 25 punktiga seitsmendat ja Marcq En Baroeul 10 punktiga 12. kohta.

Prantsusmaa meeste kõrgliigas aitas Ardo Kreek Arago de Sete'i uue aasta esimeses kohtumises 3:0 (30:28 25:20 25:17) võiduni Toulouse'i vastu. Kreegilt taaskord soliidne mäng, kui temporündaja arvele jäi 11 punkti (+9). Tabelis on Sete 21 punktiga üheksas.

Itaalia naiste esiliigas teenisid õed Liis ja Kadi Kullerkann ning nende tööandja Cremona Esperia 3:0 (25:19, 25:10, 25:16) võidu Club Italia vastu. Kadi arvele kogunes 13 ja Liisi arvele seitse punkti. Kristiine Miilen ja Olbia Hermaea said kirja 3:0 (25:22, 25:14, 25:15) võidu Offanengo vastu, Miilenilt kaheksa punkti. A-grupis on Olbia 19 silmaga kuues ja Cremona 18 punktiga seitsmes. B-grupis pidi Eliise Hollase tööandja Sant' Elia vastu võtma 0:3 (15:25, 18:25, 9:25) kaotuse Martignaccolt. Hollas kaasa ei teinud. Tabelis on eestlanna koduklubi kuue punktiga 10. kohal.

Belgia kõrgliigas olid võidukad kolme eestlase tööandjad. Renet Vankeri ja Henri Treiali koduklubi Maaseiki Greenyard teenis 3:0 (25:23 25:19 25:15) võidu Acheli Tectumi üle. Treialilt kuus punkti (+6), Vanker tõi lisaks mängu juhtimisele ka kaks silma (+2). 3:1 (25:20, 30:28, 25:27, 25:15) võidu sai Märt Tammearu koduklubi Roeselare Knack, saades jagu Haasrode Leuvenist. Tammearult 12 punkti (+6). Tabelis on Roeselare 29 silmaga liidrikohal, Maaseik 20 punktiga teine ja Alex Saaremaa koduklubi Aalsti Lindemans 12 punktiga kuues.

Tšehhi meistriliigas käis kahes mängus platsil libero Silver Maar, kelle leivaisa Libereci Dukla teenis esmalt 3:1 (25:21, 17:25, 25:14, 25:18) võidu Usti vastu. Seejärel saadi 3:1 (25:20 25:20 19:25 25:22) jagu Brnost. Maari vastuvõtt oli esimeses mängus 55% ja teises 53%. Martti Juhkami koduklubi CEZ Karlovarsko oli samuti edukas, teenides 3:1 (25:13 25:19 27:29 25:11) võidu Pribrami üle. Juhkami panustas 14 punkti (+8). Tabelis hoiab Karlovarsko 48 silmaga esikohta, Liberecil on teisena sama palju punkte.

Brasiilias said Robert Täht ja San Jose Farma Conde 3:2 (18:25 20:25 31:29 25:22 15:10) võidu Volei Renata üle. Tähe arvele jäi osalise mänguajaga kolm silma (-1). Tabelis hoiab eestlase koduklubi 20 punktiga viiendat positsiooni.

Saksamaa meistriliigas jätkab ka uuel aastal heas hoos Albert Hurt, kes aitas oma koduklubil Herrschingil viimati 3:1 (25:22, 22:25, 25:19, 25:22) alistada favoriidiks olnud VfB Friedrichshafeni. Hurt oli 15 punktiga (+9) oma meeskonna resultatiivseim. Nädala esimeses mängus alistas Herrsching 3:1 (25:23 25:18 26:28 25:20) Müncheni, Hurdalt kahe geimiga seitse punkti (+2). Tabelis on Hurda tööandja 22 punktiga kuues.

Poola kõrgliigas sai Timo Tammemaa koduklubi Radomi Cerrad Enea Czarni kirja 1:3 (27:29, 25:21, 20:25, 20:25) kaotuse Stal Nysalt. Tammemaa arvele kogunes seitse silma (+5). Tabelis hoiab Radom 10 punktiga eelviimast kohta.

Austrias olid võidukad mõlemad seal mängivad eestlased. Stefan Kaibald aitas Zadruga Aich/Dobil 3:0 (25:23, 25:22, 25:17) alistada Viini Sokoli. Statistika pole kahjuks saadaval. Mihkel Varblane ja Innsbrucki Hypo Tirol said samuti kirja 3:0 (25:15, 25:18, 25:19) võidu Ried/Innkriesi üle. Varblaselt kümme punkti (+6). Tabelis asub Hypo Tirol 33 silmaga esikohal, Aich/Dob on 24 punktiga kolmas.

Soome meistriliigas sai Andrus Raadiku koduklubi Savo Volley ühe võidu ja ühe kaotuse. Nädala esimeses kohtumises tuli tunnistada Karelia Hurmose 3:0 (25:16 27:25 25:19) paremust, seejärel saadi 3:0 (25:23 25:19 25:22) jagu Vantaa Ducksist. Raadikult neis mängudes vastavalt kümme (+1) ja 14 (+8) punkti. Karli Allik ja Sastamala Valepa said kirja 3:2 (22:25 24:26 25:23 25:14 15:10) võidu Vantaa Ducksi üle, Allikult 11 punkti (+8). Tabelis on Valepa 42 silmaga esimene ja Savo 24 punktiga seitsmes.

Soome naiste meistriliigas pidi Avo Keele juhendatav Arctic Volley viimati tunnistama LiigaPloki 3:1 (25.23 25:21 23:25 25:19) paremust. Tabelis hoiavad eestlasest peatreeneri hoolealused 18 punktiga kaheksandat positsiooni.

Zürichi Volero (abitreener Märt Pajusalu) sai Šveitsi naiste meistriliigas 3:0 võidu Cheseaux' üle ja 1:3 kaotuse Schaffhausenilt. Tabelis on Volero naiskond 19 punktiga kuues.