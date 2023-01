Teisel veerandajal viis punkti visanud Keila sai VEF-ilt suure kaotuse

Võõrustajad lubasid Keilal avapoolajal visata vaid 17 punkti, neist 12 tulid esimesel veerandajal. Kolmandal perioodil sai oma rünnaku käima ka Eesti klubi, ent lõppkokkuvõttes tabati väljakult viskeid 31-protsendiliselt, läbi korvirõnga kukkus kaks kaugviset 20-st.

Andri Mironenko viskas lauavõitluse 26:50 kaotanud Keila resultatiivseimana 18 punkti, tema vastu tehti väljakul üheksa viga. Andrijs Miška viskas VEF-i kasuks 21 punkti ja võttis üheksa lauapalli, kaksikduubliga sai hakkama Kristers Zoriks, kelle arvele kogunes 14 punkti ja kümme resultatiivset söötu.

Riia klubil on tabelis teisena 16 võitu ja kolm kaotust, parem saldo (17-1) on vaid Prometeil. Keila on saanud kuus võitu ja 11 kaotust, millega ollakse 16 meeskonna konkurentsis 12. kohal.