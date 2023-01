Mastersit kindla võiduga alustanud O'Sullivan: ma ei kao veel kuskile

Seitsmekordne maailmameister läks avaringi kohtumist 3:0 juhtima, Brecel võitis neljanda partii century break'iga, aga O'Sullivan lisas siis 134-se ja 104-se partii ning lõpetas matši kindla võiduga.

"Pinge all ei ole lihtne mängida. Tunnetasin, et Lucal on veidi ebamugav ja ma üritasin seda ära kasutada, karistades kõiki tema vigu," sõnas O'Sullivan võidu järel. "47-aastaselt oled kogenus üsna palju kogemusi ja pead seda ära kasutama. Naudin iga hetke. Võin ju rääkida, et mind ei huvita [mängimine], aga seal on peidus üks võitlejahing. See ei kao kunagi, ehk mu konkurendid peavad sellega arvestama. Ma ei lähe veel kuskile," lisas inglane.

Valitsev maailmameister kohtub veerandfinaalis Mark Williamsi ja David Gilberti vahelise matši võitjaga. Lisaks O'Sullivani ja Breceli kohtumisele on lõppenud kaks vastasseisu, mõlemad on saanud üllatusvõitja: Shaun Murphy oli 6:4 üle tiitlikaitsjast Neil Robertsonist ja iraanlane Hossein Vafaei alistas 6:2 Mark Selby.