Suusaliit mõtleb alasid ühendava supernädalavahetuse korraldamisele

Eesti suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll rääkis Vikerraadio spordisaates "Spordipühapäev", et organisatsioonil on mõte Eestis korraldada aladeülene nn supernädalavahetus.

Teades, et Otepääl toimuvad kahevõistluse MK-etapid vähemalt 2026. aastani, uuris Vikerraadio Kollilt, millised on sellega seoses suusaliidu edasised plaanid ja eesmärgid. "Ilmselgelt on üheks teemaks publik: kuidas me saaks veel rohkem publikut siia koha peale? Kuidas me saaks publiku jaoks selle veel atraktiivsemaks, et publik tunneks tõesti, et nad on osa sellest suurest melust?" mõtiskles suusaliidu tegevjuht.

"Teine asi, mis eksisteerib mõttetasandil: kuidas me saaksime hakata suusaliidus omavahel siduma erinevaid alasid ja sündmusi, et meil oleks lisaks suurvõistlusele ka järeltulevatele põlvedele lisamotivatsiooni ja et meil tekiks aladeülest voolavust," rääkis Koll. "Loodan, et suudame seda mõtet edasi viia, et meil tekiks erinevate asjade proovimist, erinevatest asjadest arusaamist. Eesti suusaliit on väga suur organisatsioon, aga kui küsida ühelt või teiselt ala esindajalt mõne teise ala kohta, öeldakse sageli, et täpselt ei teata. See on organisatsiooni sisekliima, ühtsusetunde tekitamine. Mida rohkem võtame osa üksteise tegemistest, seda kiiremini ja kaugemale me organisatsioonina saame areneda."

"Rohujuuretasandil on meil idee olemas, et toimuks suusaliidu supernädalavahetus," sõnas Koll. "Kas see toimub noorteklassides, täiskasvanute seas, Põhjamaade mingisuguse võistluse formaadis: seda ma ei oska öelda, aga kindlasti tahame seda sünergiat luua."

"Rukal toimub hooaja avaetapp, kus on murdmaasuusatamine ja kahevõistlus; Lillehammeris on sageli ka kahevõistlus ja murdmaasuusatamine koos. Kui aga räägime näiteks, et noorte Eesti meistrivõistlustel või noortesarjades toimuks ühel nädalalõpul kõik kuus ala korraga, sellist asja minu teada ükski suusaliit laias maailmas ei ole teinud," lisas Koll.