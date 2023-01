Gareth Bale lõpetas sportlaskarjääri: mul õnnestus oma unistus täita

Cardiffis sündinud Bale alustas karjääri Southamptonis, kus pääses vasakkaitsjana profimängus väljakule juba 16-aastaselt. Vahemikus 2007-13 mängis ta Tottenhamis ja sai ülemaailmselt kuulsaks juba vasakäärena, 2013. aasta septembris tegi Madridi Real Bale'ist 100 miljoni euro suuruse üleminekusumma eest tol hetkel ajaloo enimmaksnud mängija.

Realiga tuli Bale kolmekordseks Hispaania meistriks ja võitis viis Meistrite liiga tiitlit, sealjuures lõi ta võidukas 2018. aasta finaalis kaks väravat. Waleslase karjääri viimaseks klubiks jäi Los Angeles FC, keda ta esindas mullu suvest ning kelle aitas ühtlasi MLS-i meistriks.

Walesi koondise eest käis Bale väljakul 111 mängus, lõi neis 41 väravat ning oli viimastel aastatel ka meeskonna kapteniks. Teda peetakse üheks Walesi kõigi aegade parimaks jalgpalluriks ning üheks oma põlvkonna parimaks Suurbritannia mängijaks.

"Tunnen end äärmiselt õnnelikuna, et mul õnnestus oma unistus mängijakarjääri näol realiseerida," kirjutas Bale esmaspäeval sotsiaalmeedias. "17 hooaja jooksul läbi elatud kõrghetki ei ole võimalik uuesti kogeda, ükskõik, mida järgmisel peatükil minu jaoks varuks on. Oma riigi eest 111 korda mängimine ja kaptenipaela kandmine on täitunud unistus ning oma tänu avaldamine kõigile, kes seda sel teekonnal on väärinud, tundub võimatu ülesanne," lisas Bale.