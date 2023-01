NFL-is pandi paika play-off paarid

Play-off'id algavad eeloleval laupäeval, kui esimeses mängus lähevad vastamisi divisjonirivaalid San Francisco 49ers ja Seattle Seahawks. Tavahooajal jäi mõlemas kohtumises peale San Francisco. Laupäeva teises mängus kohtuvad viiemängulist võiduseeriat nautiv Jacksonville Jaguars ja Los Angeles Chargers.

Pühapäevase mängupäeva avab divisjonirivaalide Buffalo Billsi ja Miami Dolphinsi mõõduvõtt. Tavahooaja esimese kohtumise võitis Miami, teise aga Buffalo. Seejärel võõrustab Minnesota Vikings New York Giantsit, jõululaupäeval peetud mängus jäi peale Vikings.

Õhtu lõpetab Margus Hundi kauaaegse koduklubi Cincinnati Bengalsi ja Baltimore Ravensi vastasseis ning esimesele ringile paneb punkti esmaspäevane mäng tunamulluse võitja Tampa Bay Buccaneersi ja Dallas Cowboysi vahel.

Super Bowli võitja selgub 12. veebruaril Arizonas State Farmi staadionil.

Play-off'i asetused:

NFC

1. Philadelphia Eagles (14-3)

2. San Francisco 49ers (13-4)

3. Minnesota Vikings (13-4)

4. Tampa Bay Buccaneers (8-9)

5. Dallas Cowboys (12-5)

6. New York Giants (9-7-1)

7. Seattle Seahawks (9-8)

AFC

1. Kansas City Chiefs (14-3)

2. Buffalo Bills (13-3)

3. Cincinnati Bengals (12-4)

4. Jacksonville Jaguars (9-8)

5. Los Angeles Chargers (10-7)

6. Baltimore Ravens (10-7)

7. Miami Dolphins (9-8)

18. mängunädala tulemused:

Las Vegas Raiders - Kansas City Chiefs 13:31

Jacksonville Jaguars - Tennessee Titans 20:16

Atlanta Falcons - Tampa Bay Buccaneers 30:17

Buffalo Bills - New England Patriots 35:23

Chicago Bears - Minnesota Vikings 13:29

Cincinnati Bengals - Baltimore Ravens 27:16

Indianapolis Colts - Houston Texans 31:32

Miami Dolphins - New York Jets 11:6

New Orleans Saints - Carolina Panthers 7:10

Pittsburgh Steelers - Cleveland Browns 28:14

Philadelphia Eagles - New York Giants 22:16

Washington Commanders - Dallas Cowboys 26:6

Denver Broncos - Los Angeles Chargers 31:28

Seattle Seahawks - Los Angeles Rams 19:16

San Francisco 49ers - Arizona Cardinals 38:13

Green Bay Packers - Detroit Lions 16:20