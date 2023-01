Tiitlikaitsja piirdus Mastersil ühe matšiga

Mullu kümneaastase pausi järel Mastersi võitjaks tulnud Robertson pidi tänavu avaringis tunnistama 2015. aasta võitja Shaun Murphy (WS 11.) 6:4 paremust. Robertson võitis esimese partii, kuid Murphy vastas viie järjestikuse partii võiduga.

Robertson suutis kaotusseisu vähendada 4:5-le, ent Murphy jäi järgmises partiis peale ja tagas edasipääsu kaheksa parema sekka. Murphy läheb veerandfinaalis vastamisi kas Kyren Wilsoni (WS. 8.) või 2020. aasta võitja Stuart Binghamiga (WS. 14.).

