Annemarii Bendi: väga-väga tahan kodus võistelda

Laupäeval tuli ühisstardist sõit küll tugeva tuule tõttu ära jätta. "Ma olen tüdrukutega suhelnud ja osad ütlesid, et ei ole keeruline mägi, aga see tuul - kui otsast tuul väga kõvasti puhub, siis ta tõstab väga kõrgele," lausus Bendi ERR-ile. "Ma olen saanud hästi palju positiivset tagasisidet - tüdrukutel meeldib ja nad tahaks siit rohkem hüpata."

Bendi sõnul jäid naiskahevõistlejad ürituse korraldusega rahule. "Nii palju, kui oleme rääkinud, siis nad ootavad siia tagasitulemust," lisas Bendi, kes ei ole ka ise kaotanud lootust kodusel MK-etapil kaasa lüüa.

"Ma väga soovin ja see plaan on olemas. Lihtsalt praegu on olnud mul mitu vigastust, läksin kooli ja kui ei pääsenud olümpiale, siis tekkis see kurbushetk," ütles 21-aastane kahevõistleja. "Ma väga-väga tahan kodus eriti võistelda."

Naiskahevõistlejad lootsid jõuda 2026. aasta olümpiaprogrammi, aga see soov ei olnud määratud täituma. "Tegelikult on väga kurb, sest tüdrukutega hoiame väga kokku, suhtleme omavahel. Aga me ikkagi loodame, et väike võimalus on olemas," lausus Bendi.