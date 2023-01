Noorte saalijalgpallikoondis sai Horvaatia turniiril neljanda koha

Mängu läks esmalt juhtima Türgi, ent Roman Bažkovi ja Stanislav Agaptševi hea kokkumängu tulemusena jõudis viimane löögile ning tõi tabloole viigiseisu. 1:2 kaotusseisu jäämise järel leidsid Eesti noored taas vastuse, kui resultatiivne oli Andrei Gaidai. Poolajapausile mindi siiski türklaste üheväravalises eduseisus ning kuivõrd vastasel õnnestus kaks väravat lüüa ka teisel poolajal, tuli Eestil tunnistada nende paremust. 2:5 seisuga lõppenud mängu tulemusena teenis Eesti turniiril neljanda koha, kirjutab EJL.

"Mäng oli raske, nagu me ka ootasime," rääkis U-19 saalikoondise peatreener Dmitri Skiperski. "Esimesel poolajal olime mängus sees – jah, jäime küll 0:1 ja 1:2 taha, aga tulime sellest välja ja seis oli võrdne. Viimasel minutil lasime kahjuks lüüa kolmanda värava. Teine poolaeg oli juba füüsiliselt palju raskem, kogu turniiri väsimus lõi välja. Üritasime, aga kahjuks lasime neil veel kaks väravat lüüa," võttis Skiperski mängu kokku.

Peagi ootab U-19 saalijalgpallikoondist ees EM-valikturniiri eelring, kui 18.–21. jaanuarini kohtutakse Inglismaa, Malta ja Leedu eakaaslastega. "Vahepealne plaan on turniirist taastuda. Loodetavasti olid need mängud heaks ettevalmistuseks. Poisid nägid, milline on rahvusvaheliste mängude tempo, mis meid ees ootab ning loodan, et harjusime sellega ära. Huvitav on see, et kui me eelringist edasi kvalifitseerume, siis on meil taas võimalik Türgiga mängida," rääkis Skiperski.

Horvaatias toimunud turniiri võitis Ungari, kes oli viigilise finaalkohtumise järel penaltiseerias üle Belgiast. Kolmanda koha teenis Türgi, neljanda Eesti ning 5.-6. koha mängus oli edukam Läti, kes alistas seisuga 8:1 San Marino.