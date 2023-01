Arizona 28-mänguline kodune võiduseeria sai lõpu, Kriisal kehv viskepäev

Hooaja esimeses 13 mängus viskas Arizona keskmiselt 90,2 punkti, viimase kolme mängu keskmine on aga 66,7 punkti. Ühtlasi on nendes kolmes mängus ülikooli visketabavus olnud alla 40 protsendi, laupäeval saadeti läbi korvirõnga 31,7 protsenti oma visetest.

Hädas oli ka Kerr Kriisa, kes tabas üheteistkümnest kaugviskest kaks ning lõpetas mängu kümne punkti, kolme lauapalli ja kolme resultatiivse sööduga. Neli minutit väljakul viibinud Veesaar blokeeris ühe vastaste viske, aga skoori ei teinud. Taas oli Arizona resultatiivseim 29 punkti visanud ja 14 lauapalli noppinud Azuolas Tubelis.

"Ma ei oleks paanikas," sõnas Kriisa. "Kõik on veel eelmisest hooajast pilvedes ja nii see peakski olema. Muidugi on meie standardid kõrged, üritame võita iga mängu. Võtame visketabavuse eest vastutuse: eksisime ka 11 vabaviskel."

"See on korvpall," rääkis pressikonverentsil Arizona peatreener Tommy Lloyd, kelle jaoks oligi laupäevane kaotus McKale Centeris esimeseks. "Saan asju üsna hästi perspektiivis hoida ja mõistan, et võiduseeriad ei saa igavesti jätkuda. Edu ei ole garanteeritud: peame iga mäng võitlema, välja mõtlema, kuidas nüüd oma vastuse anname."

Arizona (14-2, konverentsisiseselt 3-2) jaoks jätkub hooaeg neljapäeval Oregeon State'i (7-8; 1-3) vastu.