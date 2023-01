Eestimaa spordihinge auhinna pälvis invaspordi edendaja

Eestimaa spordihinge tunnustuse pälvinud 74-aastane Väino Marjak elab igapäevaselt Võrumaal Rõuge vallas Püssä külas ja ta on juba aastaid olnud Võrumaa ja kogu Lõuna-Eesti invaspordi üks eestvedajaid. Oma elus on ta kogenud liiklusõnnetuse järgseid tagasilööke, aga sellest hoolimata pakub ta tegevust neile, kel samuti tuleb elus samade probleemidega kokku puutuda.

"Meie inimesed on peamiselt need, kes on traumaga või haiged. Liigesepõletikud, seljad haiged, aga põhiliselt ikka traumadega. Agitatsiooni või midagi sellist meil ei ole," rääkis Marjak.

Koos käies mängitakse bowlingut, koroonat ja teisi mänge. Ja nagu spordis ikka, võidu peale. "Meil on tublid poisid ja tüdrukud. Kõik käib naljaga pooleks. Kedagi ju ei sunnita, et nad peavad seda tegema. Meil on kõik vabatahtlik. Algul mõni ütles, et miks ma pean siin ennast plekiääre pärast vaevama. Aga pärast kui see plekiäär või medal käes on, siis ollakse õnnelikud ja uuritakse, millal järgmine treening on," lisas Marjak.