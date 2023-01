Prantslased kolme suurturniiri finaali viinud Deschamps pikendas lepingut

54-aastane Deschamps on prantslasi juhendanud 139 kohtumises, mis on toonud 89 võitu, 28 viiki ja 22 kaotust. Endine poolkaitsja on Prantsusmaa viinud 2018. aasta MM-i võiduni, lisaks ka hõbedani 2022. ja 2016. aastate suurturniiridel. Hetkel paikneb koondis FIFA edetabeli kolmandal real, vahendab Soccernet.ee.

Deschampsi kõrval jätkavad ametis ka abitreener Guy Stephan, väravavahtide treener Franck Raviot ning füüsilise ettevalmistuse eest hoolt kandev Cyril Moine.