Beckhami poeg liitub Inglismaa kõrgliigaklubi B-meeskonnaga

20-aastane Beckham tuli Inter Miami teise meeskonna ridadest ja tema laenuleping kehtib käimasoleva hooaja lõpuni. "Olen väga uhke ja õnnelik, et olen siin," kommenteeris Romeo Beckham. "Ma olen põnevil ja vaatan, mida teha suudan."

"Alates meiega liitumisest oleme Romeoga väga rahul olnud," ütles Brentfordi B-meeskonna treener Neil MacFarlane. "Mulle meeldivad tema standardid ja viis, kuidas ta käitub väljakul ja väljaspool seda."

✍️ Welcome to #BrentfordB, Romeo Beckham!



The 20-year-old joins on loan from Inter Miami until the end of the 2022/23 season#BrentfordFC pic.twitter.com/KPAmWsvCOk