Levadia kapten Lepistu lahkub klubist

"Olen otsustanud, et minu teekond FCI Levadias saab selleks korraks läbi. On olnud väga eriline aeg, kus üheskoos oleme võitnud nii karikaid kui tiitleid ning koos elasime läbi ebaõnnestumisi, millest on palju õppida," kirjutas 29-aastane poolkaitsja sotsiaalmeedias.

"Aitäh usalduse eest ning jään koos veedetud aega positiivselt mäletama. Aeg näitab, milliseks kujuneb minu uus väljakutse."

Karjääri jooksul kolm korda Eesti meistriks ja kolm korda Eesti karikavõitjaks kroonitud Lepistu liitus Levadiaga kolme aasta eest FC Lahtist ning tuli 2021. aastal nii meistriks kui ka karikavõitjaks. Varasemad tiitlid tulid Tallinna FC Flora särgis.

Levadias jäi tema nimele kõikide sarjade peale 106 kohtumist, kaheksa väravat ja kuus resultatiivset söötu.