Vahetusest sekkunud Mahrez tõi Cityle võidu

Avapoolaja parim võimalus kuulus Chelseale, kui Carney Chukwuemeka pealelöök tabas posti. City sai teisel poolajal mängu paremini sisse ning nad asusid 63. minutil juhtima. Mõni minut varem vahetusest sekkunud Jack Grealish andis vasakult äärelt terava söödu värava ette, kus teine vahetusmees Riyad Mahrez palli ühe puutega väravasse suunas.

Järelejäänud aja jooksul rohkem väravaid ei löödud ning City vähendas liigatabelis vahe esikohal oleva Londoni Arsenaliga viiepunktiliseks. Chelsea jätkab kümnendal kohal.

Tabeliseis:

