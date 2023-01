WTA finaalturniiri võitja avaldas, et võitleb toitumishäirega

Eelmisel hooajal karjääri suurima võidu saanud ja WTA finaalturniiri võitnud prantslanna Caroline Garcia rääkis, et on viimastel aastatel võidelnud toitumishäirega, püüdes niimoodi toime tulla sellega, et väljakul ei läinud kõik nii, nagu ta soovinuks.

Garcia võitis 2017. aasta sügisel järjest kaks kõrgeima kategooria turniiri Wuhanis ja Pekingis ning tõusis maailma edetabelis esikümnesse. Vahepeal oli tal aga mõõnaperiood, prantslanna sõnul on viimase paari aasta märksõnadeks pisarad ja unetud ööd ning probleemid kulmineerusid buliimiaga.

"Kõik on erinevad. Osad lõpetavad üldse söömise, minu jaoks oli olukord aga vastupidine – toit oli mu pelgupaik," vahendab Reuters prantslanna intervjuud ajalehele L'Equipe. "Kui on nii tühi ja kurb tunne, tekib tahtmine end millegagi täita. See tuli pettumusest, et mul ei õnnestunud väljakul teha seda, mida tahtsin. Et ma ei võitnud enam, et ma kannatasin füüsiliselt."

"Söömine rahustas mind mõneks minutiks maha. Me kõik teame, et see tunne ei kesta, aga minu jaoks oli see põgenemistee. Kui oled üksi, on raskem ennast kontrollida. Ja tennises tuleb palju aega üksinda enda toas veeta. Nii see tihtipeale juhtuski," jätkas Garcia.

Mullu USA lahtistel poolfinaali jõudnud Garcia sõnul aitas teda see, et ta hakkas enda raskustest rääkima. "Siis hakkad aru saama, et see kõik pole veel maailma lõpp," ütles ta.

Prantslanna sõnul on ta nüüdseks toitumishäire enam-vähem kontrolli alla saanud. "Kuna olen enda jaoks aega võtnud, juhtub seda vähem. Aga kui see siiski juhtub, tulen sellega paremini toime ega tunne end enam nii süüdi," ütles ta. "Kui endale regulaarselt midagi meeldivat luban, aitab see vältida seda, et mul hakkab millegi järele isutama. Olin vahepeal endaga liiga karm. Olen selline inimene, kes kaalub ennast grammitäpsusega. Aga nüüd, kui olen kaks päeva pitsat tahtnud, siis lõpuks lähen ja söön pitsat."