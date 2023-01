Karol Mets siirdus laenulepingu alusel Saksamaa esiliigasse

Saksamaa tugevuselt teises liigas palliv Hamburgi FC St. Pauli teatas enda kodulehel, et klubiga on käed löönud Eesti koondislane Karol Mets. Esialgu liitus Mets laenulepingu alusel, kuid klubil on võimalus pärast tänavust hooaega ta mängijaõigused endale soetada.