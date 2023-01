Napoli sai Itaalia liigas hooaja esimese kaotuse

Interi võiduvärava lõi 56. minutil Edin Džeko.

Sellega lõppes Napoli 11-mänguline võiduseeria. 16 peetud kohtumisest 13 võitnud ja kahel korral viiki mänginud Napoli jätkab siiski kindlalt liidrikohal, olles kogunud 41 punkti.

Teisel kohal on 36 punktiga AC Milan, kes oli 2:1 parem Salernitanast ning kolmas on 34 punktiga Juventus, kes kolmapäeval alistas võõrsil 1:0 Cremonese. Inter on 33 punktiga neljas.

Tulemused:

Inter – Napoli 1:0 (0:0)

Udinese – Empoli 1:1 (0:1)

Cremonese – Juventus 0:1 (0:0)

Fiorentina – Monza 1:1 (1:0)

AS Roma – Bologna 1:0 (1:0)

Lecce – Lazio 2:1 (0:1)

Spezia – Atalanta 2:2 (2:0)

Torino – Verona 1:1 (0:1)

Salernitana – AC Milan 1:2 (0:2)

Sassuolo – Sampdoria 1:2 (0:2)