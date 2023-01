Jäähoki juunioride maailmameistri selgitavad Tšehhi ja Kanada

Tšehhi sai poolfinaalis lisaaja järel 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) jagu Rootsist, tšehhide võiduvärava viskas Jiri Kulich kümme sekundit enne lisaaja lõppu.

Viimati jõudis Tšehhi U-20 MM-il finaali 22 aastat tagasi ja siis võideti ka kuldmedal.

Seekordses kullamatšis minnakse vastamisi Kanadaga, kes oli kindlalt 6:2 (1:2, 3:0, 2:0) parem USA-st. Ameeriklased asusid Logan Cooley ja Kenny Connorsi väravatest 2:0 juhtima, aga seejärel võttis Kanada oma. Kanadalaste ridades viskas kaks väravat Joshua Roy, kes andis ka kaks väravasöötu.

Seejuures tegi USA rohkem pealeviskeid – 45 ameeriklastelt, 37 kanadalastelt –, kuid Kanada väravas seisis kindlalt Thomas Milic.

Kanadale on see neljas järjestikune MM-finaal, eelmisest kolmest kahes võitsid nad kuldmedali. Kanada on 19 kuldmedaliga juunioride MM-i edukaim riik.

Rootsi ja USA lähevad Eesti aja järgi neljapäeva õhtul vastamisi pronksimängus, finaal peetakse Eesti aja järgi ööl vastu reedet.

Play-off-mängude kõrval alistas Läti teist korda Austria, võttes teises matšis 4:2 võidu. Sellega kindlustas Läti kõrgeimasse divisjoni püsimajäämise, Austria langes järgmiseks aastaks I divisjoni A-gruppi.