Levadia poolkaitsja siirdus Serbia kõrgliigasse

Napredak hoiab Serbia kõrgliigas 10. kohta, olles 19 mängust võitnud viis. Lisaks on neil kirjas neli viiki ja kümme kaotust. Roosnupuga sõlmiti 1,5 aasta pikkune leping. Klubis mängib ka Marko Putincanin, kes lahkus Levadiast 2022. aasta suvel, et liituda Napredakiga.

Klubi kodulehel tehtud avalduses kirjutati Roosnupu kohta järgmiselt: "Ta on mitmekülgne mängumees, kuna suudab mängida mitut positsiooni: mõlemal äärel, keskpoolkaitses ja ründes. Ta on pärit Tallinnast ning tal on ette näidata ka Eesti meistritiitel."

Roosnupp on Eesti jalgpalli Premium liigas saanud kirja 205 kohtumist ja löönud 52 väravat. Lisaks on ta Eesti koondises teinud kümme kohtumist. Eelmisel hooajal sai Roosnupp 33 matšiga kirja kaheksa väravat.