Ilja Antonov: lugesin Internetist, et lahkun Levadiast

"Teine aasta oli esimesega võrreldes täielik kollaps. Võin öelda, et kõik oli nii, nagu meedias kirjutati - korralagedus." 52 mängu Eesti koondise eest teinud Antonov alustas uue hooaja ettevalmistust Nõmme Kaljuga, kirjutab Soccernet.ee.

"Uue juhtkonna tuleku järel oli informatsioon alguses selline, et kõik ilma lepinguta mängijad on oodatud detsembris treeningule ja siis vaadatakse, mis saab edasi. Aga nagu teie, sain ka mina internetist teada, et lahkun Levadiast sajaprotsendiliselt. Minu jaoks ei ole selline juhtkonna käitumine normaalne, sest ma olin osa meeskonnast seitse hooaega ning tulime koos kolm korda Eesti meistriks ja võitsime kõik tiitlid. Minu jaoks oli see ebameeldiv olukord," kommenteeris Antonov.