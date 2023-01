Rapla meeskonnaga liitub atleetlik ameeriklane

25-aastane 203-sentimeetri pikkune Derrick Woods mängis viimati Iisraeli klubis Maccabi Rehovot. Mees on lisaks mänginud veel Kanadas, Mehhikos, Taanis ja Argentiinas. Iisraeli klubi Maccabi Rehovoti eest viskas Woods keskmiselt 31 mänguminutiga 18 punkti, võttis 11 lauapalli ja blokeeris 1,5 viset.

Peatreener Arnel Dedic: "Me otsisime mängijat, kes suudaks mängida nii nelja, kui ka viie positsioonil. Derrick on talendikas mängija nii ründes, kui ka kaitses. Mängija, kes on iga hooajaga muutunud aina paremaks ja hankinud kogemusi väga erinevates liigades. Derrick on tugev ja atleetlik mängija ning samas ka kiire ning täpse käega ka kaugvisetes. Just see, keda me otsisime."

Töö käib sel suunal, et ameeriklane saaks teha oma debüüdi Rapla eest juba sel laupäeval 7. jaanuaril, võõrsil BK Ogre vastu, oli kirjas Rapla meeskonna poolt tehtud avalduses.