Levadia ründaja sõlmis lepingu Poola klubiga

Poola esiliigas mängiv Sandecja paikneb liigatabelis viimasel 18. kohal, olles 18 mängust võitnud vaid kaks. Lisaks on saadud kaheksa viiki ja kaheksa kaotust.

"Eesti koondises mänginud Robert näitas koduliigas, et väravate löömine pole talle võõras ja loodame, et ta näitab oma oskusi ka Nowy Saczis. Meil on hea meel, et meie meeskonnaga on liitunud nii kogenud mängija ja usume, et ta aitab meil saavutada meeskonnale järgmiseks hooajaks seatud eesmärke," ütles MKS Sandecja president Milosz Janczyk.

Leping kehtib 2024. aasta lõpuni.

Eesti koondise eest on Kirss teinud 14 kohtumist ja saanud kirja ühe värava. Premium liigas on mängumehe arvel 248 kohtumist, 67 väravat ja 40 resultatiivset söötu. 2021. aastal tuli Kirss Levadiaga ja 2018. aastal Nõmme Kaljuga Eesti meistriks.