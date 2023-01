Noolevise sai uue maailmameistri

32-aastane Smith jäi 0:1 ja 2:3 taha, aga võitis seejärel neli setti järjest. Kümnendas setis suutis kolmekordne maailmameister van Gerwen oma esimese viske eelist hoida, aga seejärel vormistas Smith võidu.

Van Gerwen tuli finaali favoriidina, aga Smith oli siiski parem, visates paremini skoori (22x 180 vs 15x 180, lisaks rohkem 140+ ja 100+ viskeid) ja olles täpsem ka väljavisetel (47,3% vs 38,5%).

Matši kõige tähelepanuväärsem moment sündis teises setis, kui mõlemal oli šanss teha haruldane üheksa noole mäng ehk jõuda 501-st nulli vähima võimalike visete arvuga. Esimesena sai võimaluse vormistamiseks van Gerwen, kelle duubel 12 siiski ei tabanud. Järgnevalt Smith aga ei eksinud.

Ühtlasi ka maailma esinumbriks kerkinud Smithi jaoks oli tegemist karjääri kolmanda MM-finaaliga, seejuures neist esimese kaotas ta 2019. aastal just van Gerwenile. Mullu tuli tunnistada šotlase Peter Wrighti paremust.

Tiitlikaitsja Wright jõudis tänavu kolmandasse ringi, kus kaotas belglasele Kim Huybrechtsile 1:4.

"Minu kaks suurimat saavutust istuvad siinsamas ehk minu kaks last," sõnas Smith pärast kohtumist Sky Sportsile. "Sportliku mälestusena on see aegade suurim ja ma ei usu, et seda võib üle trumbata. Isegi, kui võidan teistkordselt, siis seda tunnet ei ületa."