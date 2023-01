Eesti jalgpallikoondise endine väravavaht Lepmets asus tööle Venemaal

Viimati teenis Lepmets leiba Nõmme Kalju väravavahtide treeneri ja varuväravavahina. Premium liigas käis ta mullu kolm korda väljakul, kaitstes suvel kahel korral puuri Tallinna Kalevi ja korra Pärnu Vapruse vastu.

Eesti jalgpallikoondise väravas on Lepmets seisnud 12 korda, viimati 2019. aasta novembris EM-valikkohtumises Hollandiga.

"Lepmets tegi lepingu Moskva Dinamo akadeemiaga ja läks Venemaale, seepärast oli meil vaja uut väravavahtide treenerit," sõnas Kalju spordidirektor ja abitreener Argo Arbeiter väljaandele Soccernet.ee.

Uueks puurivahtide juhendajaks palgati soomlane Ville Hulkkonen. "Ta on noor 26-aastane poiss, keda Soome legendaarsed väravavahid meile väga soovitasid, kuna temas on potentsiaali, teadmisi ja oskusi, et asja edasi viia," sõnas Arbeiter.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.