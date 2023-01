DeBrusk tõi Bruinsile NHL-i talveklassikus võidu

Kasperi Kapanen viis Penguinsi teisel perioodil juhtima, kuid viimasel kolmandikul viigistas Jake DeBrusk seisu ning viskas seejärel 2.24 enne lõpuvilet ka võiduvärava.

Bruins on nüüd võitnud 22 järjestikust kodumängu, Penguins sai aga liigas viienda järjestikuse kaotuse.

Talveklassik peeti Bostonis Fenway Parkis, mis on pesapalliklubi Boston Red Soxi koduväljak. Mängu oli vaatamas täismaja, ametlikel andmetel 39 243 inimest. Fenway Park on esimene staadion, mis on kahel korral NHL-i talveklassikut võõrustanud – esimest korda tehti seda 2010. aastal ning ka siis sai Bruins võidu.

Tulemused:

Boston – Pittsburgh 2:1

Colorado – Las Vegas 2:3

Anaheim – Philadelphia 1:4