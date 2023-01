Hiljuti ka Petrovi alistanud Hiina snuukriässale määrati võistluskeeld

Alles paar nädalat tagasi oli Zhaoga vastamisi ka Eesti snuukritipp Andres Petrov (WS 101.), kes jäi reitinguturniiri English Openi avaringis hiinlasele alla 0:4.

Maailma edetabelis on 25-aastane Zhao hiinlastest kõrgeimal kohal. Lisaks temale määrati nüüd ajutine võistluskeeld veel ka Zhang Jiankangile, kes paikneb edetabelis 82. real.

Ühtekokku on nüüd ajutise võistluskeelu saanud juba kümme Hiina snuukrimängijat. Skandaal sai alguse 27. oktoobril, kui võistluskeeld määrati Liang Wenbole. Detsembri keskel järgnes sama käik Li Ningi, Li Hangi, Zhao Jianbo, Bai Langningi ja Chang Bingyu puhul.

Seitsmendaks võistluskeelu teeninud mängijaks oli aga eelmisel aastal Mastersi võitnud Yan Bingtao, kellele vahetult enne jõulupühi järgnes veel kaheksaski snuukrisportlane Chen Zifan.

Rahvusvaheline alaliit selgitas, et võistluskeeld kehtib kuni uurimise lõpetamiseni või võimalike edasiste karistuste määramiseni ning mängijatel on võimalik otsus edasi kaevata. Lisaks kinnitas WPBSA, et uurimine on nii kaugel, et lähiajal loodetakse sellega lõpule jõuda ning seejärel kaalutakse, milliseid süüdistusi kellelegi esitatakse.