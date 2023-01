Vassiljev: armastus jalgpalli vastu annab jõudu iga hommik trenni minna

Hõbepalli auhinna sai Vassiljev värava eest, mille ta lõi juunikuus Rahvuste liiga kohtumises Malta vastu. Vassiljevi löögist läks Eesti mängu 1:0 juhtima ning Eesti võitis selle kohtumise 2:1. "Iga värav on erinev. See on eriti tähtis, et pärast pikka perioodi, kui koondis väravat ei löönud, see viimaks tuli. Nüüd saab see värav ka auhinna, mis on alati meeldiv. Selle väravaga vähemalt tagasi konkurentsis olla oli meeldiv," rääkis Vassiljev.

Vassiljevi sõnul on seda, mis teeb ühest väravast ilusa värava, palju küsitud. "Mängu tähtsus, hetk, kindlasti ka sooritus. Vahepeal tulevad ilusad väravad ka sõpruskohtumistes, aga mängu tähtsus lööb üle ja võidab mõni teine värav. See, kes ja mis värav on parem, on alati väga subjektiivne hinnang. Sellel aastal otsustasid ajakirjanikud nii," sõnas koondise kapten.

Vassiljevi jaoks on tegu karjääri seitsmenda Hõbepalliga, viimati teenis ta selle auhinna 2019. aastal. Karjääri lõpetamisele 38-aastane keskväljamees veel ei mõtle: "armastan lihtsalt jalgpalli nii palju, et kui mul on võimalus väljakul olla ja see kedagi ei sega, olen alati valmis seda tegema. Saan aru, et mingi hetk tuleb aeg lõpetada, aga siiani jalgpallis süda pumpab ja tiksub. Armastus annabki jõudu iga hommik trenni minna."

"Soovin kõigile, kes koondisega on seotud, et me suudaks sellel aastal oma potentsiaali maksimaalselt kasutada. Mis see toob, näeme aasta pärast. Kui seda teeme, on see juba märkimisväärne saavutus," lõpetas Vassiljev.