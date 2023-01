Aasta ilusaimad väravad lõid Vassiljev ja Kubassova

Hõbepalli auhinna sai Vassiljev värava eest, mille ta lõi juunikuus Rahvuste liiga kohtumises Malta vastu. Vassiljevi löögist läks Eesti mängu 1:0 juhtima ning Eesti võitis selle kohtumise 2:1.

Vassiljevi jaoks on tegu karjääri seitsmenda Hõbepalliga, viimati teenis ta selle auhinna 2019. aastal.

Varasemad Hõbepalli võitjad:

1995 Martin Reim (värav Sloveeniale)

1996 Argo Arbeiter (värav Andorrale)

1997 Martin Reim (värav Leedule)

1998 Sergei Terehhov (värav Fääri saartele)

1999 Martin Reim (värav Fääri saartele)

2000 Indrek Zelinski (värav Hongkongile)

2001 Andres Oper (värav Hollandile)

2002 Teet Allas (värav Moldovale)

2003 Indrek Zelinski (värav Andorrale)

2004 Kristen Viikmäe (värav Liechtensteinile)

2005 Andres Oper (värav Slovakkiale)

2006 Tarmo Neemelo (värav Türgile)

2007 Indrek Zelinski (värav Andorrale)

2008 Vjatšeslav Zahovaiko (värav Fääri saartele)

2009 Konstantin Vassiljev (värav Armeeniale)

2010 Tarmo Kink (värav Serbiale)

2011 Konstantin Vassiljev (värav Põhja-Iirimaale)

2012 Konstantin Vassiljev (värav Poolale)

2013 Konstantin Vassiljev (värav Hollandile)

2014 Siim Luts (värav Tadžikistanile)

2015 Sander Puri (värav Saint Kittsile ja Nevisele)

2016 Konstantin Vassiljev (värav Gibraltarile)

2017 Mattias Käit (värav Küprosele)

2018 Siim Luts (värav Ungarile)

2019 Konstantin Vassiljev (värav Põhja-Iirimaale)

2020 Rauno Sappinen (värav Põhja-Makedooniale)

2021 Mattias Käit (värav Belgiale)

2022 Konstantin Vassiljev (värav Maltale)

Kubassova sai auhinna ilusa kauglöögi eest, mille ta lõi Balti turniiri mängus Leedu vastu. Kubassova võitis auhinna teist korda järjest, kuna eelmisel aastal tunnistati tema tabamus Fääri Saarte vastu samuti aasta ilusaimaks.

Naiste kõige ilusamate väravate esikolmik:

1. Vlada Kubassova vs Leedu - 144 punkti (25 esikohta)

2. Lisette Tammik vs Kasahstan - 111 punkti (viis esikohta)

3. Vlada Kubassova vs Leedu - 33 punkti

Varasemad Annika võitjad:

2020 Kristina Bannikova vs Läti

2021 Vlada Kubassova vs Fääri saared

2022 Vlada Kubassova vs Leedu