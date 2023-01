Kriisa ja Veesaar lõpetasid aasta võidukalt

Kriisa viibis platsil 36 minutit ehk rohkem kui ükski teine mängija ja viskas 12 punkti (kahesed 0/1, kolmesed 2/7, vabavisked 6/7). Lisaks jagas eestlane viis resultatiivset söötu, tegi kaks vaheltlõiget, aga ka kuus pallikaotust ja ühe vea.

Veesaar viibis väljakul 15 minutit ja viskas neli punkti (kahesed 2/2, kolmesed 0/1), võttis kolm lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu, blokeeris kaks vastaste pealeviset ja tegi ühe vea.

DENIAL!



Henri Veesaar sends it into the front row for @ArizonaMBB pic.twitter.com/MOKHG9IXbK