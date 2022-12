Venemaa jalgpalliliit viivitab, üleminekuotsuse asemel luuakse töögrupp

"Kas keegi juhtkonnast toetas Aasiat? Keegi sellist positsiooni ei väljendanud. Tänased arutelud ei olnud üleminekust Aasiasse. Täna tegi juhatus otsuse kaasata koondpositsiooni väljaselgitamiseks kõik asjaosalised," lausus Venemaa jalgpalliliidu president Aleksandr Djukov meediale.

Venemaa jalgpalliiidu loodav töögrupp hakkab pidama läbirääkimisi rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA), Euroopa jalgpalliliidu (UEFA), Aasia jalgpalliliidu (AFC) ja ülejäänud osapooltega.

Juhatusse kuuluv Leonid Fedun sõnas, et on ülejäänud liikmetega samal lainel. "Me otsustasime luua töögrupi, et seda situatsiooni veel kord vaadelda ja otsustada, kui realistlik hüpoteetiline üleminek oleks," lisas ta Venemaa riiklikule uudisteagentuurile TASS.

"Samuti on see viimane võimalus Euroopaga läbi rääkida. Kiirustamine oleks vale. See on väga keeruline sotsiopoliitiline teema ja vajab väga põhjalikku uurimist."

Pärast Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse eemaldasid FIFA ja UEFA Venemaa koondised ja klubid kõigist rahvusvahelistest võistlussarjadest. Lisaks MM-valikturniiri poolelijäämisele ei loositud rahvuskoondist ka 2024. aasta EM-valikturniiri gruppidesse.

Eriti just Euroopa vastuseis Venemaa osalemisele rahvusvahelises jalgpallis on toonud riigis kaasa mõtteid hakata edaspidi mängima Aasia piirkonnas. Venemaa jalgpalliliit on viimastel nädalatel teemat korduvalt arutanud, aga pole vastava otsuse langetamiseni jõudnud.