Aasta parimaks valitud Miilen: mul olid stabiilsed mängud

"Tegelikult see tuli üllatusena. Arvasin, et Kertu saab selle, nagu ta on viimased aastad saanud, sest ta on minu lemmik tiimikaaslane, kellega väljakul olla ja superinimene," lausus 26-aastane Miilen intervjuus ERR-ile.

"Mul ei oleks selle vastu absoluutselt mitte midagi olnud, kui ta oleks saanud selle viiendat või mitmendat korda... Aga nagu ütlesin - see on tunnustus, mida iga naine tahaks vähemalt ühe korra elus saada ja kuna mul oli hea klubihooaeg ja hea koondisehooaeg, siis tore, et inimesed on seda märganud."

Miilen pakub, et aunimetuse võis tuua stabiilsus ja võib-olla ka emotsionaalsus, mis fännidele meeldib. "Mul olid sel aastal päris stabiilsed mängud. Varasemalt on olnud ärakukkumisi - üks mäng väga hästi, teine halvemini. Sel aastal suutsin mingit taset hoida, mille üle on mul hea meel. Ma arvan, et see on ühe hea sportlase tunnus."

Olbia Hermaea klubis saab ta palju mänguaega ja on seal pallimisega rahul. "Hetkel on hooaja esimene pool läbi. Oleme kuuendad, mis on meie eesmärk - saada play-off'i. Peale jõule oli üks halb kaotus, nii et natuke kurb oli koju tulla. Aga üldiselt on meil hea tiim, tüdrukud väga toredad, treener... trennid on professionaalsed, heal tasemel."

"Kuna see liiga on tõesti-tõesti väga võrdne ja saan palju mänguaega, siis see on parim koht arenemiseks," leiab ta. "Võib-olla oleksin kõrgliigas pingil. Ma ei tunne, et oleksin valmis veel nii suurt vastutust võtma, aga see esiliiga on minu jaoks täpselt paras koht."

Järgmisel aastal seisab Miilenil koos ülejäänud koondisega ees kodune EM-finaalturniir. Alagrupis kohtutakse Soome, Hollandi, Prantsusmaa, Slovakkia ja Hispaaniaga.

"Kui me selle uudise saime, et selle korraldame, siis olin alguses natuke närvis," tunnistas nurgaründaja. "Aga nüüd olen enesekindel, saime alagrupid teada - täitsa mängitavad on! Nüüd ma seda suve pigem väga-väga ootan. Algul on Hõbeliiga, seal on ka võimalused. Juba väga ootan kevadet!"