Carlsenist sai taas maailmameister kõigis maleliikides

Norralane Magnus Carlsen krooniti reedel välkmale maailmameistriks, mis tähendab, et kolmandat korda karjääris hoiab ta samaaegselt MM-tiitlit nii klassikalises males, kiirmales kui välkmales.

Carlsen alustas välkmale MM-i teist päeva liidrist Hikaru Nakamurast ühe punkti kaugusel ning alistas reedel esmalt Haik Martirosjani ja seejärel põnevas matšis Richard Rapporti. "See on hullumeelne, võib-olla oli see mu karjääri kõige pöörasem ja vingem partii," ütles norralane NRK-le pärast võitu Rapporti üle.

Päeva kolmandas matšis kaotas Carlsen Jan Nepomnjaštšile, kuid võitis järgmisest kuuest partiist viis ning krooniti kuuendat korda välkmale maailmameistriks. Mõned päevad varem võitis Carlsen oma neljanda kiirmale MM-tiitli ning kuna ta on ka valitsevaks klassikalise male maailmameistriks, hoiab ta kolmandat korda karjääris korraga kõiki kolme male MM-tiitlit.

16 punkti kogunud Carlseni järel oli teine Hikaru Nakamura ning kolmas Martirosjan (mõlemad 15), neile järgnseid 14,5 punkti kogunud Anish Giri, Jan-Krzysztof Duda, Daniil Dubov ja Aleksei Sarana.

Eesti maletaja Andrei Šiškov kogus sarnaselt avapäevale ka reedel neli punkti ning lõpetas 162. kohal. Naiste seas krooniti maailmameistriks hiinlanna Zhongyi Tan Kasahstani maletaja Bibisara Assaubajeva ees (mõlemad 12).