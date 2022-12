Belglasest Euroopa meistri dopinguproovist leiti keelatud ainet

Belgia cyclo-crossi sõitja ja 2016. aastal Euroopa meistriks kroonitud Toon Aerts avaldas, et tema dopinguproovist on leitud keeatud ainet letrosooli ning teda ootab ees kaheaastane võistluskeeld.

Letrosooli kasutatakse tavaliselt rinnavähi ravi ajal östrogeeni blokeerimiseks, kuid samal ajal aitab aine suurendada testosterooni tootmist, sestap on sportlastel selle kasutamine keelatud, kirjutab EJL. 29-aastane Aerts avalikustas neljapäeva hommikul peetud pressikonverentsil, et positiivse tulemuseni viidud proov võeti temalt poolteist nädalat enne hooaja esimest MK-etappi. Kuigi praegu ei ole UCI veel võistluskeeldu belglasele määranud, siis kõrvaldas ta end jõuproovidelt ise, et keskenduda enda süütuse tõestamisele.

"Pean maailmale rääkima midagi, mida ma tegelikult ei taha," alustas Aerts sõnavõttu pressikonverentsil. "Kahjuks sain UCI-lt kirja, mida ei taha keegi kunagi saada. Kaheaastane võistluskeeld on väga karm karistus. Liiga karm inimese jaoks, kes saab kindlalt öelda, et ta ei ole keelatud aineid kasutanud. Teen endast kõik oleneva, et oma süütust tõestada."

Aerts loodab halba analüütilist leidu ümber lükata juustest tehtava analüüsiga, mida ta pole lõiganud alates hetkest, mil ta positiivsest proovist teada sai. Praeguse seisuga peaks Aertsi võistluskeeld läbi saama 15. veebruaril 2024.