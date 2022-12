Tallinna tenniseturniiril mängib ka endine maailma 12. reket

Vähem kui kahe nädala pärast Tallinki tennisekeskuses algava Tallink Open W40 ITF-i turniiri osavõtjate nimekiri on avaldatud ja nende hulgas on ka endine maailma 12. reket.

Turniir peetakse 9.-15. jaanuarini ja kohe järgmisel nädalal on kavas sama auhinnafondiga Paf Open, kus suure tõenäosusega teevad kaasa samad mängijad, aga esialgu ametlikku ülesandmist sellele turniirile veel pole tehtud, vahendab Tennisnet.ee. Kuna 16. jaanuariks on lõppenud Austraalia lahtiste kvalifikatsioon, pole välistatud, et sealt saabub Eestisse täiendavalt mõni TOP200 mängija, kes 9.-15. jaanuarini ei saa siin kaasa teha, sest viibib samal ajal Melbourne'is eesmärgiga pääseda slämmi põhiturniirile.

Esialgse ülesandmise põhjal on Tallink Openil kõrgeima asetusega mängijaks hollandlanna Lesley Pattinama Kerkhove, kes on praegu maailma 233. reket, aga parimal nädalal olnud 135. kohal. Kokku on TOP300 seast üles antud lausa 13 mängijat, aga külalistest tähelepanuväärseim on hoopis maailma 322. reket, 33-aastane belglanna Yanina Wickmayer, kes oli 2010. aasta aprillis maailma 12. reketiks. Wickmayer on karjääri jooksul võitnud viis WTA turniiri ja jõudnud 2009. aastal US Openi poolfinaali.

Eesti mängijatest pääseb Elena Malõgina edetabelikohaga (WTA 347.) otse põhiturniirile, aga Maileen Nuudi teenib sinna vabapääsme. Mitmed Eesti tennisistid saavad vabapääsme või isegi edetabelikohaga kvalifikatsiooniturniirile. Esialgu on peamised kandidaadid valikturniirile Katriin Saar, Elisabeth Iila ja Laura Rahnel, neist kaks viimast omavad ITF-i, aga mitte WTA edetabelikohta.