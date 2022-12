Esimese eestlasena MLS-i draft'is valitud Meinhard jätkab NCAA-s

"Aastaid on tehtud rasket tööd. Saada valitud näitab, et senine töö ei ole tehtud asjata, ja see lisab enesekindlust, et tööd on tehtud õigesti. Emotsionaalselt oli see hetk põnev ja positiivne, extra feeling'u andis teadmine, et valituks osutusin esimese eestlasena," kommenteeris Meinhard intervjuus Soccernet.ee-le.

Profina MLS-is Meinhard siiski vähemalt esialgu tegutsema ei hakka. Ta jätkab üliõpilasliigas, kuid mitte enam Tulsas, vaid Clemsoni ülikoolis, mis tuli üle-eelmisel hooajal USA ülikoolide meistriks. Clemsonis alustab Meinhard ka magistrantuuriõpinguid, erialadest on tema valikud transpordi ohutus ja turundus.

"Clemson võitis 2021. aastal ülikoolide meistritiitli, on korduvalt jalgpallis ülikoolide top viie seas. Taristu on täiesti uus: 2020. aastal ehitati kaheksa miljonit dollarit maksev klubihoone koos treeningväljakutega, jõusaalidega jne. Sealsed tingimused on paremad mitmetest MLS-i klubidest. Sisuliselt ongi tegemist profimeeskonnaga," selgitas Meinhard valiku tagamaid.

