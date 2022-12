Talispordisõbrad leiavad algaval aastal ERR-i kanalitelt palju rõõmustavat

"Aasta 2022 oli meie jaoks äärmiselt tihe ja töine, mis kulmineerus tavapäratult jalgpalli maailmameistrivõistlustega. Olümpiamängud tähendasid meie toimetuse jaoks päris palju pingelist tööd uudistekajastuse suunal, aga aasta alguses toimusid loomulikult laskesuusatamise ülekanded, jäähoki MM, kergejõustiku MM ja seejärel EM: ka see oli tavatu, et kaks kergejõustiku tiitlivõistlust satuvad ühele aastale. Kokkuvõttes väga töine ja sündmusterohke spordiaasta," rääkis Saarna Vikerraadiole.

"Alati saab paremini, aga tagasi vaadates eriti midagi kripeldama ei jää," sõnas Saarna lõppeva aasta kohta. "Arvan, et rahvusringhäälingu sporditoimetuse ajakirjanikud, režissöörid ja taustajõud tegid omalt poolt väga head tööd ja oleme olnud tublid. Meil oli palju tööd ning suutsime vahendada ja pakkuda meeldejäävaid spordisündmusi."

Saarna sõnul olid seekordse, talvise jalgpalli MM-i vaatajanumbrid üsna sarnased suvistel maailmameistrivõistlustel nähtuga. "Jalgpalli EM-i ja MM-i fenomen on see, et nad kõnetavad äärmiselt suurt hulka ühiskonnast ja seda mitte ainult Eestis, vaid globaalselt. Mingit suurt kasvu näha oleks veider, üldistatuna võib öelda, et kõik, kes sporti ühel või teisel moel, ühes või teises kanalis jälgivad, valdav osa neist inimestest ka jalgpalli MM-i vaatas. Neid inimesi kokku oli 800 000, see on loomulikult väga suur number ja ükski teine spordisündmus, kaasa arvatud olümpiamängud, nende numbriteni ei küündi," tõdes Saarna.

"Juba uuel aastal on eetris järgmine jalgpalli MM-finaalturniir, sedapuhku naiste jalgpalli MM ja sealt vahendame kokku 15 mängu ehk kogu play-off'i faasi. Meeste puhul on nii, et järgmised Euroopa meistrivõistlused ei ole rahvusringhäälingu kanalis, aga 2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniir, mis toimub Ameerika mandril, nende õiguste kuuluvus ei ole praegu veel otsustatud. Kõik on lahtine, loomulikult proovib ERR neid õigusi omandada. Spekuleerida, kas meil õnnestub olla selles valdkonnas edukad - raske öelda, aga igal juhul proovime," sõnas ERR-i sporditoimetuse juht.

"Olümpiamängudega on selline seis, et 2024. aasta suveolümpiamänge Pariisis edastab üks teine Eesti meediagrupp, aga kõik see, mis puudutab 2026. aasta taliolümpiat ja 2028. aasta Los Angelese suvemänge, sealt edasi ka 2030 ja 2032: nende ülekandeõiguste osas on kõigil rahvusringhäälingu sõpradel põhjust meile pöialt hoida, üsna suure tõenäosusega näitavad neid rahvusringhäälingu kanalid," ütles Saarna.

"Uus aasta toob talialade osas meile meeldivat täiendust: ERR-i eetrisse naasevad suusaalade maailmameistrivõistluste ülekanded, aastat alustame kohe Otepääl toimuva kahevõistluse MK-etapi ülekannetega. Traditsiooniliselt on seal palju laskesuusatamist, mille hooaja kulminatsioon on 2023. aasta maailmameistrivõistlustega Oberhofis. Esmakordselt pakume vaatajatele sellel talispordihooajal ka mäesuusatamise MM-i ülekandeid. See valik talispordi otseülekannetest on avaram kui kunagi varem," rääkis Saarna aasta esimestest kuudest. "Sealt edasi juhatavad kevadhooaja sisse sisekergejõustiku maailmameistrivõistlused Istanbulis, stardib Premium liiga uus hooaeg ja siis jõuame juba Tallinnas toimuva jäähoki MM-i I divisjoni finaalturniirini ja ka MM-i põhiturniirini maikuus. Suvel toimub juba mainitud naiste jalgpalli MM, aga kõigi kergejõustikusõprade jaoks oluline sündmus, kergejõustiku MM Budapestis suve lõpul, saab olema suvise telespordi üks kulminatsioon," lisas ta.