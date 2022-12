17-aastase hiilgav mäng aitas Kanadal võiduarve avada

Kanada alistas kolmapäeval Saksamaa 11:2 (3:1, 6:0, 2:1). Hiilgava mängu tegi 17-aastane Connor Bedard, kes viskas kolm väravat ja andis neli väravasöötu, mis andis kokku seitse resultatiivsuspunkti. "See pole minu jaoks suur asi. Saime võidu ja mul paaril korral vedas," ütles Bedard, kes tõenäoliselt osutub järgmise aasta NHL-i drafti esivalikuks.

Õhtu teises kohtumises kaotas Kanada lõunanaaber USA 3:6 (2:1, 0:3, 1:2) Slovakkiale. Võitjate väravad viskasid Libor Nemec, Dalibor Dvorsky, Robert Baco, Filip Mesar, Peter Repcik ja Alex Ciernik.

