Carlsen tuli neljandat korda kiirmale maailmameistriks

Viimase vooru eel oli kolmikjuhtimine Carlseni, sakslase Vincent Keymeri ja venelase Vladislav Artemjevi vahel. Kui Carlsen sai viimases matšis jagu Iraani suurmeistrist Parham Maghsoodloost, siis Keymer mängis prantslase Maxime Vachier-Lagravega viiki ja Artemjev kaotas ameeriklasele Fabiano Caruanale.

Carlsen teenis 13 matšist kümme punkti ja tuli neljandat korda kiirmale maailmameistriks. Norralane võitis tiitli ka 2014., 2015. ja 2019. aastal. Keymer saavutas kokkuvõttes teise ja Caruana kolmanda koha. Eesti maletaja Andrei Šiškov sai 163. koha.

Naiste seas võidutses hiinlanna Tan Zhongyi, kes alistas lisamatšis kasahh Dinara Saduakassova. Tanist sai teine hiinlannast kiirmale maailmameister, nii 2017. kui ka 2018. aastal pälvis tiitli Ju Wenjun.

The winning moment as Tan Zhongyi raced the clock and defeated Dinara Saduakassova! ⏲️#RapidBlitz pic.twitter.com/5G9HIVu2gA