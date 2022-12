Chelsea palkas Norra kõrgliigast noore ründaja

Elevandiluuranniku rahvuskoondise eest kolm kohtumist pidanud Fofana mängis kaks viimast hooaega Norra kõrgliigaklubis Molde. Möödunud hooajal lõi Fofana kõikide sarjade peale 39 kohtumisega 22 väravat ning aitas Moldel tulla Norra meistriks ja karikavõitjaks.

Jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano sõnul käis Chelsea Fofana eest välja 12 miljonit eurot. Fofana liitub Chelseaga 1. jaanuarist.

Chelsea FC has reached a pre-agreement with Molde FK for the transfer of David Datro Fofana.