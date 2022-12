NHL: McDavid pikendas enda punktiseeriat

Võiduvärava viskas Connor McDavid, kes on nüüd 16 järjestikus mängus punkte teeninud, selle seeria käigus on ta visanud 15 väravat ja kogunud 32 punkti. McDavid on 15-aastase vaheaja järel esimene mängija, kes kahel järjestikusel hooajal vähemalt 16 mängus järjest punkte saanud.

Oilersi avavärava viskas Tyson Barrie, väravasuul tegi Stuart Skinner 46 tõrjet. Flamesi eest skooris Mikael Backlund, Jacob Markström tõrjus 20 pealeviset.

Tulemused:

Carolina – Chicago 3:0

NY Rangers – Washington 0:4

Ottawa – Boston 3:2 kv.

NY Islanders – Pittsburgh 5:1

Nashville – Dallas 2:3

St. Louis – Toronto 4:5

Winnipeg – Minnesota 1:4

Arizona – Colorado 6:3

Calgary – Edmonton 1:2

Vancouver – San Jose 6:2

Los Angeles – Las Vegas 4:2