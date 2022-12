Soomlased said 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) jagu Slovakkia eakaaslastest. Oliver Kapanen ja Joakim Kemell said mõlemad kirja värava ja resultatiivse söödu.

Läti sai teise kaotuse, jäädes 2:3 alla Šveitsile. Normaalaeg lõppes 2:2 viigiseisul ning kuna lisaajal väravaid ei visatud, selgitati võitja karistusvisetega. Esimesena skooriti alles kuuendas viskevoorus, kui lätlastel saatis litri väravasse Dans Locmelis ja šveitslastel Attilio Biasca. Šveitsi järgmine mees Liekit Reichle skooris samuti, aga Darels Dukurs eksis, mis tähendas, et Läti kaotas.

Šveits tõusis nelja punktiga B-alagrupi liidriks, samuti neli punkti kogunud Soome on teine. Kolmas on ühe mängu pidanud USA kolme punktiga, järgneb Läti ühe punktiga ning viimane on praegu Slovakkia, kellele oli kaotusmäng Soomele MM-i avamäng ehk neil on punktiarve veel avamata.

A-alagrupis sai Tšehhi teise võidu, alistades Austria koguni 9:0, kübaratriki tegi Jiri Kulich. Kaotuseta jätkab ka Rootsi, teises mängus saadi 1:0 jagu Saksamaast.

Tšehhi ja Rootsi on ka alagrupi kaks paremat, mõlemal on kuus punkti. Saksamaal, Kanadal ja Austrial on punktiarve avamata.