Noormeeste U-19 saalikoondis sõidab turniirile Horvaatiasse

Turniir toimub 4. – 7. jaanuarini Horvaatias Poreci linnas. Eesti noortekoondis kuulub A-alagruppi, kus on vastasteks San Marino ja Belgia. Teises alagrupis kohtuvad Ungari, Läti ja Türgi. Alagrupimänge peetakse 4. – 6. jaanuarini ning seejärel ootavad ees kohamängud, kui alagruppide võitjad kohtuvad finaalis, teisele kohale tulnud meeskonnad 3. – 4. koha mängus ja alagruppides kolmandaks jäänud võistkonnad selgitavad 5. ja 6. koha omaniku.

Koondis koguneb esmaspäeval, 2. jaanuaril Tallinnas, Horvaatia poole asutakse teele järgmisel päeval. Koondise nimekirja kuulub 15 mängijat viiest erinevast klubist.

Jaanuari lõpus ootab koondist ees EM-valikturniiri eelring, kui 17. – 22. jaanuarini minnakse vastamisi Inglismaa, Leedu ja Maltaga. Kohtumised peetakse Leedus Druskininkai linnas.

Koondise peatreeneri Dmitri Skiperski sõnul on maavõistlustel oluline roll, et olla valmis valikturniiriks. "Lähme Horvaatiasse selle eesmärgiga, et valmistuda eelringi kohtumisteks. Arvan, et vastased on head ja tõenäoliselt samasuguse tasemega kui need, kes ootavad meid EM-valikturniiril. Lisaeesmärk on kindlasti see, et poisid saaksid ennast proovile panna rahvusvahelisel tasemel. Mu kogemus ütleb, et kohalikul tasandil võib küll palju mängida, ent rahvusvahelised kohtumised on ikkagi teistsuguse kaaluga. Tänu nendele oleme loodetavasti Leedus toimuvateks mängudeks paremini valmis," sõnas peatreener.

Noormeeste U-19 saalijalgpallikoondise koosseis sõprusturniiriks:

Väravavahid

Artjom Tikhonov (16.03.2007) – Tallinna FC Cosmos

Roman Bessedin (13.07.2005) – Tallinna FC Ararat

Artjom Romanov (06.12.2006) – Sillamäe FC NPM Silmet

Väljakumängijad

Lev Visman (01.12.2006) – Tallinna FC Cosmos

Konstantin Koroljov (30.07.2006) – Tallinna FC Cosmos

Nikita Bayteryakov (21.02.2004) – Narva United FC

Maksim Raužin (22.07.2004) – Narva United FC

Maksim Goncharov (11.07.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet

Stanislav Gussev (30.03.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet

Roman Bažkov (03.09.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet

Raul Männi (16.02.2006) – Sillamäe FC NPM Silmet

Stanislav Agaptšev (08.06.2006) – Sillamäe FC NPM Silmet

Artjom Kuropyatnik (26.07.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet

Andrei Gaidai (01.12.2005) – Sillamäe FC NPM Silmet

Reino Urlih (22.04.2005) – Jõhvi FC Phoenix

Peatreener: Dmitri Skiperski

Abitreenerid: Oleksandr Sorokin, Valeri Smelkov

Füsioterapeut: Pavel Putškov

Videoanalüütik: Joonas Kuusemäe

Mänedžer: Even Laanemaa